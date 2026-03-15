İlginizi Çekebilir

BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti, Habib-i Neccar Camisi'ni inceledi.

Destici, kentteki programları kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

Destici daha sonra Hatay Polisevi'nde İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz'la görüşerek, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'ni de inceleyen Destici, burada namaz kıldı.

Narlıca Deprem Mezarlığı'nı da ziyaret eden Destici, dua etti.

Destici, ardından Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu'na ziyarette bulundu.



Politika 15.03.2026 18:25:07 0
