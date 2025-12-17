BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği

İSTANBUL - Garanti'nin hakim ortaklarından BBVA, OpenAI ile yapay zeka destekli bankacılık çözümlerinin geliştirilmesine yönelik stratejik işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ve OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman tarafından ABD'nin San Francisco eyaletinde duyurulan anlaşma kapsamında, yapay zekanın BBVA'nın ürün ve operasyonlarının merkezine entegre edilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık iki yıllık ortak çalışmanın ardından hayata geçirilen anlaşmayla, BBVA ve OpenAI ekipleri ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışacak. OpenAI, BBVA'nın yapay zeka stratejisinin hızlandırılmasına destek vererek müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi ve iç süreçlerin daha verimli hale getirilmesine katkı sunacak.

Müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve çalışan süreçlerinde dönüşümü amaçlayan işbirliği kapsamında BBVA, OpenAI'ın en gelişmiş yapay zeka modellerine öncelikli erişim sağlayacak.

OpenAI'ın BBVA ile birlikte çözüm geliştirme sürecine doğrudan dahil olması olmasıyla BBVA, OpenAI'ın ileri mühendislik kapasitesi ve uzman ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak yapay zeka tabanlı çözümler geliştirecek.

Anlaşma çerçevesinde öncelikli çalışma alanları arasında, müşterilerin günlük finansal ihtiyaçlarını destekleyecek akıllı sohbet asistanlarının geliştirilmesi yer alıyor. Öte yandan müşteri yöneticilerinin daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına olanak tanıyacak yapay zeka çözümlerinin de ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanıyor.

Müşteri deneyiminin yanı sıra çalışan süreçlerini de kapsayan işbirliği, risk analizi, yazılım geliştirme ve günlük iş akışlarını destekleyecek yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda, çalışanların iş süreçlerini destekleyecek dijital asistan çözümlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında BBVA'nın 120 binden fazla çalışanı için ChatGPT Enterprise kullanımı yaygınlaştırılacak. Daha önce 11 bin çalışanın yer aldığı pilot uygulamada, katılımcıların büyük bölümü aracı günlük olarak kullandığını belirtirken, haftalık ortalama üç saat zaman tasarrufu elde ettiklerini kaydetti.

Bununla birlikte BBVA, ürün ve hizmetlerini ChatGPT ile entegre etmeye yönelik çalışmalar yürüterek, İtalya ve Almanya'daki dijital bankaları için ChatGPT entegrasyonlu uygulamalarını tanıttı.

- "İşbirliği, yapay zekanın bankanın tamamına yerel ve doğal bir şekilde entegre edilmesini hızlandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, dijital ve mobil dönüşümün öncülerinden biri olduklarını belirtti.

Vila, şimdilerde ise yapay zeka çağına girdiklerini vurgulayarak, "OpenAI ile kurduğumuz işbirliği, yapay zekanın bankanın tamamına yerel ve doğal bir şekilde entegre edilmesini hızlandıracak. Amacımız, her müşterinin ihtiyacını önceden öngören, daha akıllı, daha proaktif ve tamamen kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi sunmak." değerlendirmesini yaptı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, BBVA'nın büyük bir finansal kurumun yapay zekayı ne kadar iddialı ve hızlı şekilde benimseyebileceğinin bir örneği olduğunu aktararak, "İşbirliğimizi genişleterek, BBVA'nın yapay zekamızı ürün ve operasyonlarının merkezine yerleştirmesine destek oluyoruz. Bu sayede müşteriler için bankacılık deneyimi baştan sona daha güçlü hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz de yapay zekanın artık bankacılığın nasıl tasarlandığını, hizmetlerin nasıl sunulduğunu ve ekiplerin nasıl çalıştığını kökten dönüştüren stratejik bir kaldıraç olduğuna işaret etti.

Kuruöz, hakim ortaklarından BBVA'nın OpenAI ile kurduğu kapsamlı işbirliğinin, yapay zekanın bankacılığın merkezine yerleştiği yeni bir dönemin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Söz konusu işbirliğini yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, müşteri deneyimini daha sezgisel, proaktif ve kişiselleştirilmiş hale getiren bir dönüşüm hamlesi olarak ele aldıklarını ifade eden Kuruöz, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, Garanti BBVA Mobil'de yer alan akıllı asistanımız Ugi. Üretken yapay zeka ve büyük dil modelleriyle yenilenen Ugi, standart yanıtlar veren bir chatbot olmanın ötesine geçerek, bankanın güncel veri kaynaklarını tarayan, konuşmalar arasında bağlamı takip eden ve müşteriye özel yanıtlar üreten bir yapı sunuyor.

Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz pilot uygulamalarda, yazılım geliştirmeden risk analizine, müşteri etkileşiminden çalışan deneyimine kadar geniş bir alanda üretken yapay zeka destekli çözümleri hızlıca devreye aldık. Ugi ile edindiğimiz bu deneyim, üretken yapay zekanın müşteriyle temas eden süreçlerde nasıl ölçeklenebileceğini de net biçimde ortaya koydu."

Kuruöz, BBVA-OpenAI işbirliğinin derinleşmesiyle, hem Ugi gibi müşteriyle doğrudan temas eden çözümlerde hem de çalışanlar için geliştirilen asistan ve otomasyon uygulamalarında çok daha hızlı bir ölçekleme yapacaklarına inandıklarını vurguladı.

Her müşteriye kendisini anlayan, ihtiyacını doğru zamanda öngören ve uygun çözümü sunan bir bankacılık deneyimi yaşatmanın hedefleri olduğunu aktaran Kuruöz, her çalışanın da işini kolaylaştıran ve üretkenliğini artıran kişisel bir dijital asistana sahip olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kuruöz, "BBVA Grubu'nun küresel ölçekte attığı adımların parçası olmak, teknoloji vizyonumuzu ileri taşırken sorumlu yapay zeka yaklaşımımızı da güçlendiriyor. Çünkü bu çağda farkı yaratan şey yalnızca hız değil, ölçeklenen empatiyi güvenle birleştirebilmek. Biz de bunu 'Birlikte yaparız' diyerek, değer odağımızı koruyarak büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.