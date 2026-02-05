Belediye Başkanı Öntürk, depremin yıktığı Hatay'daki çalışmaları değerlendirdi:

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma uğrattığı kadim kenti yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini verdiklerini belirtti.

Öntürk, belediye binasının bahçesinde, Kahramanmaraş merkezli afetin 3. yılı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüzyılın en büyük felaketini yaşadıklarını dile getiren Öntürk, "Merkezi Kahramanmaraş'tı ama en büyük afeti Hatay'ımız yaşadı. Bu zaman içerisinde bir yandan acılarımızla uğraşırken, bir yandan da bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini verdik." dedi.

Öntürk, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Şehrimizin eksikleri var mı? Var ama bunlar konut anlamından ziyade mesela şu an Asi Nehri'mizi yapıyoruz. Asi Nehri sonradan planlayıp, yatırımına karar verdiğimiz çok büyük bir proje. Devlet Su İşleri tarafından yaklaşık 15 milyar lira gibi bir para harcanarak hem nehir sağlamlaştırılıyor hem de burada bir çevre düzenlemesiyle şehre farklı bir hava katılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Müthiş bir iş yapıldı"

Hatay'da temeli atılmayan inşaatın kalmadığını belirten Öntürk, şöyle devam etti:

"İnce işleri yapılan inşaatlarımız var. Altyapısı artık tamamlanmış çünkü şehrin altyapısı yeniden yapıldı. Kanalizasyonu, içme suları, doğal gazları, elektrik, telekom hatları hepsi yeniden döşendiği için bu altyapının üstüne de asfaltlama çalışmalarımızın devam ettiği işler kaldı. İnşallah yaza doğru her yeri bu meydan (Cumhuriyet Meydanı) gibi görebileceksiniz. Müthiş bir iş yapıldı burada. Yani dünyanın en büyük şantiyesiydi. Burada mühendisinden işçisine kadar yüzbinlerce kardeşimiz çalıştı."

Öntürk, kentin tarihi yapılarındaki çalışmaların sürdüğünü, kültürel varlıklarda ise aslına uygun yürütülen işlerin zaman aldığını ifade etti.

- "Cumhurbaşkanı'mız şehrin yeniden ihyasında hiçbir şeyi esirgemedi"

Hatay’daki hastane, okul, spor tesisi, küçük sanayi sitesi, köprü ve kavşak gibi hizmet alanlarının yeniden inşa edildiğini vurgulayan Öntürk, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin yeniden imar ve ihyasında hakikaten hiçbir şeyi esirgemedi bizden. Bakanlarımız çok büyük bir mücadele etti. Murat Kurum Bakanımızın çok büyük emekleri oldu. Her sokağında emeği vardır. Onu söyleyebilirim. Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Bu emeği 86 milyon vatandaşımız sırtladı. Tüm milletimize Hatay ve deprem bölgeleri adına şükranlarımı sunuyorum."