Belen ilçesinde düzenlenen etkinlik ozan ve şairleri buluşturdu

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen etkinlikte farklı yörelerden ozan ve şairler dinleti sundu.

Kaymakamlık, Belen Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Derneği Hatay İl Temsilciliği işbirliğinde organize edilen "Anadolu Şairler Antoloji Buluşması-Türkü ve Şiir Dinletisi" Hükümet Binası'ndaki salonda yapıldı.

Belen Kaymakamı Onur Şan, etkinliğin açılışında, kültür ve sanatın toplumun ortak değerlerini güçlendirdiğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe farklı yötelerden katılan ozan ve şairler, türküler seslendirdi, şiir dinletisi sundu.



