Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belen Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde türbedeki fiziki onarım sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

Yapının tarihsel hafızasının korunması için de kimliklendirme ve belgeleme faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneği ve Hatay kent tarihçisi Fahreddin Osmanca ile işbirliği yapıldı.

Türbe haziresinde yer alan mezar taşlarının kitabeleri, güncel Türkçeye çevrilip kayıt altına alındı, mezarlar da numaralandırılarak kimliklendirildi.

Mezarların kime ait olduğu, kitabe metinleri ve tarihsel bilgiler panolar aracılığıyla ziyaretçilere sunuldu, Gazi Abdurrahman Paşa'nın hayatı ve yaşadığı dönemi konu kitap çalışması hazırlandı.

Belen Kaymakamı Onur Şan, ihya çalışmasının ilçenin tarihine ışık tutacak yeni akademik projelerle devam edeceğini belirtti.