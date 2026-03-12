Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar

İSTANBUL - Besler'in 2025'te konsolide cirosu 32,5 milyar lira, brüt karı ise 8 milyar lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 kategoride 1250 ürün ve 55 markasıyla faaliyet gösteren Besler, 2025 finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketin söz konusu brüt karı yüzde 3,6 artışla 8 milyar liraya, cirosu 32,5 milyar liraya ulaşırken, faiz amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı da bir önceki yıla göre 0,5 puan artışla yüzde 13,3 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde şirket 2,9 milyar lira ihracat geliri elde etti.

Yağ ve dondurulmuş gıda AR-GE merkezlerine sahip şirket, geçen yıl 90,7 milyon lira AR-GE ve inovasyon yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, dondurulmuş gıda, konserve, yağ ve donuk fırıncılık kategorilerinde 50 yeni ürün lansman ve relansmanıyla inovasyon gücünü büyümeye dönüştürdü.

Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, pizza kategorisindeki varlığını premium ürünü Pizza Artizan ile güçlendirirken, hazır yemek kategorisine lazanya ve ton balıklı salata çeşitleriyle giriş yaptı.

SuperFresh'in 2025'te perakende cirosundaki büyümesinin yüzde 29'u son iki yılda pazara sunduğu yenilikçi ürünlerden geldi. Yağ iş biriminde ise Besler, ilk sürülebilir peynir formatındaki ürünleri, Ülker Sürmix markasıyla pazara sundu. Geçen yıl 30. yaşını kutlayan Bizim Yağ, krema ve sıvı yağ kategorilerine giriş yaparak portföyünü genişletti.

Şirket, 2025'te büyümesini sürdürürken, iletişim, inovasyon ve ulaşılabilirlik odağındaki pazarlama stratejileriyle sektörde fark oluşturdu. SuperFresh, "Dolapta Ne Var?" kampanyası döneminde yüzde 40'a varan satış artışı elde etti. Marka, tüketiciyle kurduğu bağ ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı sayesinde ikinci kez "Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası" seçildi.

Markanın tarım alanında kadın çiftçilere fırsat eşitliği sunan "Tarımın Kadın Yıldızları" projesinin ürünü Ege'den Hasat Bezelye, tanıtım döneminde Michelin tavsiyeli bir restoranın menüsünde yer aldı.

Bizim Yağ'ın "Hamur Bizim İşimiz" YouTube kanalı, 1,6 milyonu aşan abone sayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın yüksek takipçili yemek kanallarından biri oldu.

Türkiye'nin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan Besler, 2025'te çiftçilerle kurduğu işbirlikleriyle sorumlu tarım uygulamalarını geliştirmeye devam etti.

SuperFresh'in en önemli ham maddelerinden patatesin sürdürülebilirliği amacıyla Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle yürütülen yapay zeka destekli Smart Agriculture Fields in the European Region (SAFER) projesi, Avrupa'nın büyük gıda inovasyon topluluklarından EIT Food'dan 2,8 milyon avro hibe aldı.

Tarımda fırsat eşitliğini destekleyen Tarımın Kadın Yıldızları projesi de genişleyerek, Besler'in sözleşmeli üretim modelindeki kadın çiftçi oranını yüzde 27'ye çıkardı.

- "Geçen yılı, stratejik hedeflerlerimizle uyumlu büyümeyle tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, geçen yılı güçlü finansal performans ve stratejik hedeflerleriyle uyumlu büyümeyle tamamladıklarını belirtti.

Sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonları doğrultusunda inovasyon odaklarını güçlendirdiklerini aktaran Altınkılınç, "Çevik iş yapma modelimiz ve dinamik organizasyon yapımız sayesinde değişen koşullara hızla uyum sağlarken, lider markalarımızla kategorilerimizdeki öncü konumumuzu pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınkılınç, tarladan tabağa uzanan değer zincirinde ekosistemi dönüştüren rol üstlenmeye devam ettiklerini kaydederek, "Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımız, AR-GE yatırımlarımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla sektöre yön veren, geleceği bugünden inşa eden bir şirket olma kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.