Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

İSTANBUL - Beymen, Haliç kıyısındaki 600 yıllık Tersane binasında hayata geçirdiği Beymen Tersane mağazasının açılışını "Galleries of Luxury" konseptiyle gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en büyük Beymen mağazası olma özelliğini taşıyan Beymen Tersane'nin açılışına Mayhoola for Investment Üst Yöneticisi (CEO) ve Beymen Group Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid, Beymen Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Beymen Group CEO'su Elif Çapçı ve Beymen Group'un üst düzey yöneticileri katıldı.

Sanat dünyasından pek çok ünlü ismin davetliler arasında yer aldığı etkinliğe, Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Ece Sükan, Fazıl Say ve Aslıhan And, Selma Ergeç, Belçim Bilgin, Hilal Altınbilek, Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Kubilay Aka, Zerrin Tekindor, Naz Elmas, Seda Akman, Ebru Şallı, Arzum Onan, Dilan Çiçek Deniz ve Erdil Yaşaroğlu da katıldı.

Açılış gecesinde sanatçı Zuhal Olcay'ın performansı, özel lezzetler, mimariyle uyumlu ışık enstalasyonları ve her galeriye özgü estetik anlayışla kurgulanan konsept alanlar davetlilere özel bir deneyim sundu.

Dünyanın önde gelen çağdaş mimarlık ofislerinden Office for Metropolitan Architecture (OMA) imzasını taşıyan ve deniz yoluyla da ulaşılabilen Beymen Tersane, 12 bin metrekarelik alanı ve 9 farklı galerisiyle dikkati çekiyor.

