Biletinial'dan kişiye özel etkinlik önerisi hizmeti

İSTANBUL - Biletleme platformu Biletinial, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yapay zeka destekli kişisel etkinlik önerileri özelliğini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform, yapay zeka destekli kişisel etkinlik önerileriyle biletleme sürecini yalnızca satın alma işlemi olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir keşif yolculuğuna dönüştürmeyi hedefliyor.

Söz konusu özellik, küresel yayın platformlarında kullanılan kişiselleştirme yaklaşımının Türkiye biletleme pazarına uyarlanmasını içeriyor. Yeni özellik, platformun ana sayfasında konumlanan özel bir öneri alanı üzerinden çalışıyor.



Sistem, kullanıcıların geçmiş bilet alışverişleri, ilgilendikleri etkinlikler, site içi ve dışındaki yolculuk verileri ile benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin tercihlerini analiz edilerek, her kullanıcıya özel öneriler oluşturuyor. Bu sayede kullanıcıların, kendilerine en uygun etkinlikleri daha hızlı keşfetmesi amaçlanıyor.

- "Sektör için bir ilk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletinial Deneyim ve Büyümeden Sorumlu Direktör Ece Uslu, etkinlik sektöründe yapay zekayı öne taşıyan uygulamaların kullanıcı ve sektör açısından önemli olduğunu belirtti.

Motivasyonlarının Biletinial'ı her zaman eğlence ve etkinlik sektöründe yeni açılımlar kazandıran bir platform olarak konumlamak ve geliştirmek olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:



"Yapay zeka destekli kişisel etkinlik önerileri, Biletinial'ı yalnızca bilet satan bir platform olmaktan çıkarıp kullanıcılarını anlayan ve yönlendiren bir teknoloji liderine dönüştürüyor. Bu adım, hem sektör için bir ilk hem de kullanıcılarımız için daha zengin, kişisel bir deneyimin kapısını aralıyor. Bu yeni yatırım ve uygulamayla kullanıcı memnuniyetinin yükseltilmesi, etkinlik keşfinin hızlanması ve sektörün daha sağlıklı büyümesini sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor."