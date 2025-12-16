Biruni Teknopark Tech Export Türkiye Summit 2025'te ödül aldı

İSTANBUL - Biruni Teknopark, Tech Export Türkiye Summit 2025'te "En Çok Yurtdışı Faaliyet Gerçekleştiren Teknopark" ödülünün sahibi oldu.



Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Biruni Teknopark, yazılım ve bilişim sektörünün ihracat odaklı organizasyonlarından Tech Export Türkiye Summit 2025'e katıldı.



Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından DTK Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Biruni Teknopark, "En Çok Yurtdışı Faaliyet Gerçekleştiren Teknopark" ödülünü kazandı.



Ödül, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatma Derya Koç tarafından Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzan, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların, bu ödülle taçlandırıldığını belirtti.

Ödülü kendilerine layık gören HİB'e teşekkür eden Erzan, "Teknoparkımız, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği destek programları, yurt dışı bağlantıları ve stratejik işbirlikleriyle teknoloji firmalarının ihracat kapasitelerinin artırılmasına katkı sunmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

