İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı
Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu
Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi
Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı
Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım
Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi
Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu
Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği

Biruni Teknopark Tech Export Türkiye Summit 2025'te ödül aldı

Biruni Teknopark Tech Export Türkiye Summit 2025

Biruni Teknopark Tech Export Türkiye Summit 2025'te ödül aldı

İSTANBUL - Biruni Teknopark, Tech Export Türkiye Summit 2025'te "En Çok Yurtdışı Faaliyet Gerçekleştiren Teknopark" ödülünün sahibi oldu.

Biruni Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Biruni Teknopark, yazılım ve bilişim sektörünün ihracat odaklı organizasyonlarından Tech Export Türkiye Summit 2025'e katıldı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından DTK Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Biruni Teknopark, "En Çok Yurtdışı Faaliyet Gerçekleştiren Teknopark" ödülünü kazandı.

Ödül, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatma Derya Koç tarafından Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzan, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların, bu ödülle taçlandırıldığını belirtti.

Ödülü kendilerine layık gören HİB'e teşekkür eden Erzan, "Teknoparkımız, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği destek programları, yurt dışı bağlantıları ve stratejik işbirlikleriyle teknoloji firmalarının ihracat kapasitelerinin artırılmasına katkı sunmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 16.12.2025 14:37:55 0
Anahtar Kelimeler: biruni teknopark tech export türkiye summit 2025'te ödül aldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

2

Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

3

Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi

4

Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

5

Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı

6

Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

7

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

8

Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu

9

Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

10

Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği