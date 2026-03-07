İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 10. yılını kutladı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 10. yılını kutladı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 10. yılını kutladı

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlenen program ve kıdem ödülleri töreniyle kutladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin fuaye alanında gerçekleştirilen iftar yemeğinde, hastanenin 10 yıllık gelişim süreci ve kurumsal birlikteliğin önemi vurgulandı.

İftar programının ardından düzenlenen törende, 10. yıl kıdem ödülleri kapsamında kurumda 5 yıl ve üzerinde görev yapan personele plaketleri takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin kuruluşundan bu yana araştırma, eğitim ve sağlık hizmetleri alanında önemli gelişim gösterdiğini belirtti.

Bilimsel projeler ve uluslararası iş birlikleriyle akademik üretimin her geçen yıl arttığını ifade eden Yüksel, üniversite ve hastanenin bilgi üreten bir sağlık ve bilim merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal da Biruni ailesinin 10. yılını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu güzel ailenin hep birlikte canı gönülden 10. yılını kutluyorum. Bugün bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonraki vizyonumuz artık sadece Türkiye değil, dünyada bir numara hastane olmak olacak. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yaman ise Biruni çatısı altında güçlü bir akademik birliktelik bulunduğunu vurguladı.

Kurumun geleceğine olan inancına dikkati çeken Yaman, 50 yılı aşkın akademik hayatında edindiği deneyimlere değinerek, genç akademisyenlerin ve hekimlerin bilimsel üretimle Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyacağına inandığını vurguladı.

Biruni Üniversitesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert de yaklaşık 9 yıldır kurumda görev yaptığını belirterek Biruni ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu anlattı.

Sert, hastanenin kuruluşundan bu yana çalışanların büyük emek verdiğini ifade ederek, kurumun gelecekte de barışı, bilimi ve insanlığa hizmet eden hekimleri yetiştiren bir merkez olmasını temenni etti.



Ekonomi 7.03.2026 14:32:29 0
Anahtar Kelimeler: biruni üniversitesi tıp fakültesi hastanesi 10. yılını kutladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı