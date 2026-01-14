Biruni Üniversitesi YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinlikleriyle 6 ilde gençlerle buluştu

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi organizasyonu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla yürütülen "Bilim Kafe" etkinlikleri, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 6 ilde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla YÖK tarafından "Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde" programı kapsamında Biruni Üniversitesince Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da "Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlendi.

İl milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde hayata geçirilen etkinlikler, lise öğrencilerinin katılımıyla illerde bulunan konferans salonlarında gerçekleştirildi.

Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik, "Gençlerde beslenmenin öğrenmeye etkisi" başlıklı sunum yaptı.



Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal da "Öğren ve geleceğini şekillendir" başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu.

Sunumlarda bilimsel bilgiler sade ve anlaşılır bir dille aktarılırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Bölgedeki lise öğrencilerinin akademisyenlerle doğrudan iletişim kurarak bilime ve üniversite yaşamına daha yakından temas etmesini amaçlayan "Bilim Kafe" etkinliklerinin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illerde sürdürülmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, bilginin toplumla buluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Yüksel, "Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde hayata geçirilen 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle, Biruni Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilgiyi toplumla ve özellikle gençlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik ise gençlerin etkinliklere olan yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Çelik, "Bugün dinlemeye hazır, söylenilenleri özümseyebilecek nitelikte bir toplulukla karşılaştık. Paylaştığımız küçük ipuçlarının, bu gençlerin geleceğinde önemli karşılıklar bulacağına inanıyorum. Bilim insana dokunmak için yapılır. Eğer topluma değmiyorsa, o bilim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal da üniversitenin toplumla buluşmasının önemine işaret etti.

Önal, üniversitelerin, yapılan çalışmaları ve bilimin içeriğini gençlere aktaraılabilmesi noktasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bu organizasyonlar sayesinde üniversiteyi halka buluşturuyoruz, kendimizi anlatabiliyoruz. Özellikle lise öğrencilerinde güçlü bir rol model arayışı var. Bu etkinliklerle buna katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşler de bunu doğruluyor." ifadelerini kullandı.



