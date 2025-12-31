Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi, dijital dönüşüm ve yapay zekanın eğitim alanındaki etkilerini ele alan "Dijital Teknoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün GENÇ AR-GE Projesi kapsamında, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen zirve, Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirveye, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, GENÇ AR-GE Koordinatörü Muhammed Fatih Kartal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte alanında uzman akademisyenler, dijital çağda eğitimin dönüşümünü farklı başlıklar altında ele aldı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Erguvan Uras Eren, "Yapay Zekanın Eğitimde Etkili ve Faydalı Kullanımı" konusunu katılımcılarla paylaşırken, Dr. Öğretim Üyesi Gizem Mutlu Gülbak da yapay zeka ile yeniden şekillenen öğretmenlik anlayışını aktardı.

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ahsen Filiz, dijital çağda uzaktan eğitimin gelişimini ve geleceğini anlattı.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ise yapay zeka uygulamalarıyla eğitimin nasıl dönüştürülebileceğine dair örnekler sundu.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği zirvede, yapay zeka destekli eğitim uygulamaları, öğretmenlik mesleğinin dönüşümü ve dijital teknolojilerin eğitimdeki rolü kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

- "Geleceğin eğitiminde esas olan, yapay zekayı doğru kullanan bireyler yetiştirmektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yapay zeka okuryazarlığının eğitim dünyası için artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Üniversitelerin yalnızca teorik bilgi aktaran değil, uygulama ve deneyim merkezleri haline gelmesi gerektiğini aktaran Yüksel, "Geleceğin eğitiminde esas olan, düşünen, üreten, sürekli öğrenen ve yapay zekayı doğru kullanan bireyler yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da dijital dönüşümün eğitimin tüm kademelerinde önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Çetinkaya, teknolojik gelişmelerin ancak değer temelli ve özgün üretimle anlam kazanacağını anlatarak, gençlerin dijital dünyayı takip ederken insanlığa fayda üreten, erdemli bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

GENÇ AR-GE Koordinatörü Muhammed Fatih Kartal da Genç AR-GE projesinin lise öğrencilerinin bilişsel ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Gençlerin bilgiyi yalnızca tüketen değil, üreten ve toplumsal faydaya dönüştüren bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.