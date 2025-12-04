Biruni Üniversitesinden Dünya Engelliler Gününde "Farkındalık Paneli"

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkındalık Paneli" düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, üniversitenin Engelsiz Biruni Topluluğu'nun katkılarıyla yapıldı.

Açıklamada panel açılışındaki görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, engelliliğin yalnızca bireysel bir durum değil, doğrudan toplumsal bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

Engelliliğin herkes için yaşamın herhangi bir anında ortaya çıkabilecek bir durum olduğuna dikkati çeken Ömerustaoğlu, "Bugün engelli olmayan bir birey, yarın engelli olabilir. Bu nedenle bu konuyu yalnızca bireysel değil, toplumsal bir bilinçle ele almalıyız." ifadelerini kullandı.



Engelli bireyler açısından adaletin karşılığının erişilebilirlik olduğunu vurgulayan Ömerustaoğlu, erişilebilirlik sağlanmadığında iyi niyetin de anlamını yitirdiğini kaydetti.

Ömerustaoğlu, toplumsal yaşamda merhamet ve eşitliğin önemine değinerek, merhametin bir duygu olmanın ötesinde "toplumsal düzen" niteliği taşıdığını, eşitliğin ise engelli bireyler için mimari, dilsel, zamansal ve bütçesel düzenlemeleri kapsadığını aktardı.

Engelliliğin çoğu zaman bir etiket haline geldiğini, asıl engelin toplumun farkında olmadan oluşturduğu fiziksel ve sosyal bariyerler olduğunu vurgulayan Ömerustaoğlu, "Görmeyen birey için işaretsiz kaldırım, duymayan için altyazı olmayan bilgi, tekerlekli sandalye kullanan biri için rampası olmayan bina birer engeldir. Bu engeller biz farkında olmadığımız sürece çoğalır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ömerustaoğlu, Dünya Engelliler Günü'nün sadece bir farkındalık günü olarak kalmaması gerektiğini dile getirerek, "Farkındalık demek kolaydır. Zor olan, farkındalığı sorumluluğa dönüştürmektir. Eğer sorumluluk doğmuyorsa farkındalığın tek başına bir anlamı yoktur." ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin bu alandaki sorumluluklarına da değinen Ömerustaoğlu, "eğitime erişilebilirlik" konusunun en temel ilke olduğunu, bir üniversitede fakültenin ve kampüsün kapısının herkese eşit şekilde açık olması gerektiğini vurguladı.