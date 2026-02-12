İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu
Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi
Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor
Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor
Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi
Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül
Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı

Biruni Üniversitesinden "gastronomide hipergerçeklik ve teknolojik dönüşüm" değerlendirmesi

Biruni Üniversitesinden

Biruni Üniversitesinden "gastronomide hipergerçeklik ve teknolojik dönüşüm" değerlendirmesi

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, gastronomide "hipergerçeklik" dönüşümünün yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda yeni bir deneyim anlayışı olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, dünyanın önde gelen yiyecek ve içecek işletmelerinin, müşterilerine yalnızca yemek sunmanın ötesine geçerek artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle desteklenen deneyimler tasarladıklarını anlattı.

Duran, restoranlarda kullanılan artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının, yeme içme sürecini çok duyulu bir deneyime dönüştürdüğünü vurgulayarak "Gastronomi artık sadece lezzetle sınırlı bir alan değil. Yemek deneyimi görme, işitme, koku ve mekansal atmosferle birlikte bütüncül bir yapıya dönüştü. Misafirler yalnızca yemek yemiyor, tasarlanmış bir hikayenin parçası oluyor." ifadelerini kullandı.

New York merkezli bir fırın restoranının artırılmış gerçeklik tabanlı menülerle müşterilerine ürünleri üç boyutlu model olarak inceleme imkanı sunduğunu anlatan Duran, İspanya'daki bazı restoranlarda ise QR kodlar aracılığıyla masa üzerinde 3 boyutlu yemek sunumlarının gösterildiğini kaydetti.

Bu uygulamaların sipariş sürecini hızlandırdığına ve müşteri memnuniyetini artırdığına dikkati çeken Duran, artırılmış gerçeklik sayesinde beklentiyle sunulan ürün arasındaki farkın azaldığını bunun da marka güvenilirliğini güçlendirdiğini aktardı.

Duran, New York'taki Michelin yıldızlı bazı restoranlarda sanal gerçeklik başlıkları kullanılarak misafirlere farklı duyusal deneyimler sunulduğuna dikkati çekerek, farklı restoranlarda ışık, ses ve koku efektleriyle her tabağı çok duyulu bir gösteriye dönüştüren deneyimlerin uygulandığını vurguladı.

- Hipergerçeklik ile restoran deneyimi yeniden tanımlanıyor

Bu yaklaşımın "hipergerçeklik" kavramıyla tanımlandığının altını çizen Duran, şunları kaydetti:

"Hipergerçeklik, restoran deneyiminin baştan sona kurgulanması anlamına geliyor. Ziyaretçi yalnızca tabağı tatmıyor, atmosferin, hikayenin ve duygunun bir parçası haline geliyor. Gastronomi alanındaki küresel eğilimlerin teknoloji entegrasyonunu artıran işletmeler rekabet avantajı kazanıyor.

Yeni nesil tüketici yalnızca doymayı değil, anlamlı ve paylaşılabilir deneyimler yaşamayı istiyor. XR teknolojileri bu noktada işletmelere farklılaşma imkanı sunuyor. Bu uygulamalar artık bir gösteri değil, stratejik bir yatırım olarak görülmeli. Gastronominin geleceği lezzet ile teknolojinin buluştuğu noktada şekillenecek."



Ekonomi 12.02.2026 12:36:05 0
Anahtar Kelimeler: biruni üniversitesinden "gastronomide hipergerçeklik ve teknolojik dönüşüm" değerlendirmesi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Hesap Verilebilirlik Üzerine…
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work Türkiye CHRO 100 Ödülleri sahiplerini buldu

2

Logo Yazılım mikro işletmeler için "Pera" uygulamasını geliştirdi

3

Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

4

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

5

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

6

Honda'nın Prelude modeli hibrit gücüyle yeniden yollara çıkıyor

7

Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi

8

Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül

9

Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

10

Algün İnşaat'ın Ataşehir Projesi'nde hafriyat çalışmaları başladı