İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi
Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı
Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı
Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak
Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı
Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor
İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı
Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi
Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu

Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

Bisiklette

Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

ANTALYA - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2026 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası yarış "Tour Of Antalya", 12-15 Mart'ta düzenlenecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin simgelerinden tarihi Üç Kapılar (Hadrian Kapısı) önünde düzenlenen tanıtım toplantısında, dünyada bisiklet sporunun çok sevildiğine dikkati çekti.

Antalya'nın iklim itibarıyla bisiklet sporuna en uygun kentlerden olduğuna işaret eden Şahin, "Antalya, Türkiye'de en fazla bisiklet dostu otele sahip bir kent. Antalya'ya bisiklette önemli organizasyonları kazandırmaya çalışıyoruz. Tur her geçen büyük büyüyor ve kurumsallaşıyor. Kentin kumsallarını, antik kentlerini, vadilerini, dağlarını, tüm güzelliklerini tur aracılığıyla dünyaya göstereceğiz." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Tour Of Antalya'nın Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Dünyada şehirlerin bisiklet organizasyonları aracılığıyla kendilerini tanıttığını söyleyen Cengiz, "Antalya marka organizasyonlar sayesinde çağdaş bir dünya kenti olarak öne çıkıyor. Organizasyon ayrıca Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesine de katkı sunuyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan Antalya'nın spor turizmiyle de ön plana çıktığını, bisiklet turunda doğal güzelliklerin yanı sıra Perge ve Sillyon gibi antik kentlere de etaplarda yer verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan da sporcuların zorlu etaplarda ter döktüğü sırada canlı yayınlar aracılığıyla seyircilerin de şehrin güzelliklerini görme şansı yakalayacağını dile getirdi.

Pedalia Bisiklet Yarışları tarafından organize edilecek ve dünyanın dört bir tarafından ünlü bisiklet takımlarının pedal çevireceği turda, 14 ülkeden 29 takımdaki 174 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'den de 7 takım yer alacak.



Yurt Dünya 26.02.2026 16:45:08 0
Anahtar Kelimeler: bisiklette "tour of antalya" heyecanı 12-15 mart'ta yaşanacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Beterin Beteri Varmış
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri siber suçlara ilişkin bilgilendirildi

2

Vakıf Katılım 10'uncu yılında 784,2 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı

3

Kuveyt Türk'ün "Girişimci Kaşif-İlk Fikrim" programının yeni dönem eğitimleri Gaziantep'te başladı

4

Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı, 12-15 Mart'ta yaşanacak

5

Vodafone'un "Dünya İçin Lazım" projesinde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

6

Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin talepleri "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

7

İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

8

Agrotech "Great Place To Work" sertifikası aldı

9

Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

10

Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu