İlginizi Çekebilir

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü
BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı
Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu
Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İş Bankasında üst düzey atama
ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı

İSTANBUL - Biyoteknoloji Vadisi, Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe Üniversitesi ile "Stratejik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemini inşa etme yolunda gerçekleştirdiği sanayi-akademi işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen Biyoteknoloji Vadisi, Fenerbahçe Üniversitesi ile "Stratejik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Düzenlenen imza törenine Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ve Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Kanca katıldı.

Daha önce Gebze Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi ile stratejik işbirliği protokolleri imzalayan Biyoteknoloji Vadisi, Fenerbahçe Üniversitesi ile gerçekleştirilen yeni işbirliğiyle birlikte sanayi–akademi ortaklıklarının sayısını 4'e yükseltti.

İşbirlikleriyle Biyoteknoloji Vadisi, bilginin üretime dönüştüğü, üniversiteler ile sanayinin aynı vizyon etrafında buluştuğu güçlü bir biyoteknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

- "Gelecek nesiller için de sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen BİYOSAD ve BİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, hedeflerinin, ülkenin biyoteknoloji alanındaki potansiyelini en üst seviyeye taşımak ve bilimle sanayiyi güçlü bir ekosistemde buluşturmak olduğunu belirtti.

Varlıbaş, her yeni işbirliğinin, bu vizyonun somut bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin inovasyon kapasitesini artırmada kritik rol oynamaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi ile imzaladığımız Stratejik İş Birliği Protokolü, genç araştırmacıların sanayi deneyimiyle buluşmasını, akademik bilgilerin gerçek üretim süreçlerine entegre edilmesini sağlayacak. Böylece yalnızca bugün değil, gelecek nesiller için de sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde 22-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nde Türkiye pavilyonu kuracaklarının bilgisini veren Varlıbaş, pavilyonda, Biyoteknoloji Vadisi'nde yürütülen sanayi-akademi-kamu işbirlikleri, geliştirdikleri projeler ve yenilikçi çözümleri yatırımcılara anlatacaklarını kaydetti.

Varlıbaş, "Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki yetkinliklerini dünya sahnesinde göstermek, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve ülkemizi bu alanda global bir çekim merkezi hâline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Kanca da imzaladıkları stratejik işbirliği protokolünün üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmanın ötesine geçerek bu bilgiyi toplumsal ve ekonomik değere dönüştürmesi açısından son derece kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.

Kanca, biyoteknoloji, yapay zeka, sağlık bilimleri ve mühendislik disiplinlerinin kesişiminde ortaya çıkan yeni araştırma alanlarının, geleceğin bilimsel ve teknolojik dönüşümünü şekillendirdiğine dikkati çekerek, "Bu dönüşümde üniversitelerin araştırma gücü ile sanayinin uygulama kapasitesinin bir araya gelmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Disiplinlerarası araştırmaları teşvik eden ve uygulamaya dayalı bir eğitim anlayışını benimsediklerini kaydeden Kanca, imzaladıkları işbirliği sayesinde akademik bilgi üretiminin laboratuvarlardan çıkarak gerçek sektörle buluşmasını, öğrencilerin "sektör odaklı eğitim" uygulamasıyla yerinde eğitim alabilmesini, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini anlattı.



Ekonomi 14.03.2026 12:01:30 0
Anahtar Kelimeler: biyoteknoloji vadisi ile fenerbahçe üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

2

BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı

3

Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

4

Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu

5

Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

6

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

7

İş Bankasında üst düzey atama

8

ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

9

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

10

Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı