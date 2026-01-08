İlginizi Çekebilir

Biyoteknoloji Vadisi üniversite rektörlerini ağırladı

İSTANBUL - Biyoteknoloji Vadisi, üniversite rektörlerinin katılımıyla sanayi-akademi işbirliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş'ın ev sahipliğindeki ziyarete, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz katıldı.

Akademisyenler ve BİOSB Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede, sanayi ve akademi arasındaki işbirliği olanakları, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sürdürülebilir bir biyoteknoloji ekosisteminin inşasına yönelik konular ele alındı.

Heyet, Biyoteknoloji Vadisi'nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİYOSAD ve BİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, biyoteknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmenin yolunun, sanayi ile akademi arasında güçlü, sürekli ve karşılıklı beslenen bir işbirliğinden geçtiğine inandıklarını belirtti.

Biyoteknoloji Vadisi'ni üniversitelerin bilgi birikimiyle sanayinin üretim gücünü aynı zeminde buluşturan, nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve ortak projelerin gelişmesine katkı sunan stratejik bir platform olarak konumlandırdıklarını aktaran Varlıbaş, "Yine 9 bine yakın akademisyene ev sahipliği yapan ve 3 üniversitemizin birlikte kurduğu SABİOTEK ile de önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor olacağız. Bu buluşmaların ve çalışmaların uzun vadeli ve somut işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



