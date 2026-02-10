İlginizi Çekebilir

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı
NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

OSMANİYE - Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır,ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.



Osmaniye 10.02.2026 14:45:00 0
Anahtar Kelimeler: Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi

2

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi

3

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı

5

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı

6

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

7

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

8

Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi

9

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi