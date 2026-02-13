Boluspor-Hatayspor maçının ardından

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Boluspor'da teknik sorumlu İsmail Türk, "Kalan maçlarda da puanlar toplayıp sezon sonunda ligi ilk 7'nin içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.



Türk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Manisa FK mağlubiyetinden sonra bu hafta Hatayspor maçının kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Türk, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Hafta arası çalıştığımız taktik çalışmalarda, Hatayspor'u analiz ettiğimizde, ilk yarı istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı yağmurla birlikte istediklerimizi sahaya yansıttık. Haklı bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Türk, maçlara galibiyet parolasıyla çıktıklarını anlatarak, "Kalan maçlarda da puanlar toplayıp sezon sonunda ligi ilk 7'nin içerisinde bitirme hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Yarından itibaren yeni teknik direktör Suat Kaya'nın takımın başında olacağını aktaran Türk, "Ona da hayırlı olsun şimdiden. Başarılı olacağına inanıyoruz, arkasındayız, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.







- Akataş Hatayspor cephesi



Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz sahaya iyi futbol yansıtıp Hataylılara, Türk futboluna, izleyenlere, deplasmanda mesela bugünkü Bolu seyircisine iyi futbol seyrettirmek ve gelecek yılın temelini atmak." dedi.

İrtegün, bu süreçten sonra böyle ilerleyeceklerini belirterek, "Yani güzel işler de yapıyoruz oyun içerisinde ama kırılmalar oluyor bireysel hatalardan, genç arkadaşlardan. Bu zaten böyle böyle gelişecek. Bunlar olacak artık yani, o riskleri alıp ilerlemek zorundayız. Hata yapmadan da ne yazık ki ilerleme olmuyor. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsini teker teker tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten zor şartlarda mücadele ediyorlar. Bu zor şartlarda bu iradeyi göstermek, bu onurlu duruşu sergilemek skordan çok daha önemli Hatay için." ifadelerini kullandı.



Maçın hakem atamasına tepki gösteren Bekir İrtegün, şunları kaydetti:

"Ben futbolcuyken de teknik adamken de çok hakem arkadaşlarımızla alakalı yorum yapmamak üzerine bir tutumum vardı. Çünkü onlar da çok zor şartlar altında açıkçası işlerini yapıyor. Hakem kardeşimize bir şey söylemeyeceğim burada. Sadece şunu söyleyeceğim, Hatayspor'un iddiası kalmadığı için mi gelişim amaçlı bazı arkadaşlarımız üst üste görevlendiriliyor? Keçiören maçı, bu maç, aynı hakem, aynı şey. Ben buradan bu gelişime fikir olarak katılıyorum. Ama lütfen bu arkadaşları daha üst sıralarda, şampiyonluk mücadelesi veren takımların maçlarında da görelim. Anlatabiliyor muyum? Hatayspor ligden düşmüş gözüküyor evet puan olarak ama bu çocukların emeği var, şehrin emeği var."

