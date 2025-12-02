BOM Karting takımı 5 podyum derecesiyle birinciliğini korudu

İSTANBUL - Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında 4 farklı kategoride toplam 5 podyum derecesi elde ederek takımlar birinciliğini korudu

Borusan Holding'den yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen yarışlarda BOM Karting pilotları şampiyonadaki başarısıyla sezondaki iddiasını sürdürdü.

Şampiyonada rekabetin en yoğun yaşandığı kategorilerden biri olan Senior kategorisinde pilot Ayşe Çebi yarış boyunca sergilediği performansı, stratejik hamleleri ve yüksek temposuyla öne çıktı.

Topladığı puanlarla şampiyona liderliğine yükselerek önemli bir avantaj elde eden Çebi, hafta sonunu podyum ikinciliğiyle tamamladı ve son ayak yarışları öncesinde şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi.

Senior kategoride mücadele eden pilot Batuhan Emir Saraç ise hafta sonunu 12. sırada tamamladı.

Mini kategoride yarışan pilot Süleyman Cem Karakömür, Rotax Max Challenge Grand Finals'te Türkiye'yi temsil etmesini de sağlayan istikrarlı ve güçlü performansını bu ayakta da sürdürerek podyumun 3. basamağına çıktı ve önemli bir başarıya imza attı.

Junior kategorisinde yarışan pilot Demir Sağım da rakipleriyle olan yakın mücadelesiyle dikkati çekerek 2. sırayı elde etmeyi başardı.

Aynı kategoride mücadele eden diğer BOM Karting sporcularından Oğuz Marangoz 5., Miraç Gültegin ise 7. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Master kategorisinde sporcu Murathan Gür, istikrarlı temposuyla 2. sırayı alırken, takım arkadaşı Muratcan Eğilmez başarılı performansına bir yenisini ekleyerek 3. sırada yer aldı. Böylece BOM Karting, bu kategoride çifte podyum başarısı elde etmiş oldu.

Micro kategoride mücadele eden pilot Zayn Sofuoğlu ise yarış esnasında yaşadığı talihsizlikler nedeniyle, Junior kategoride yarışan Efe Ayhan ise teknik problemler sebebiyle yarışı tamamlayamadan hafta sonunu noktaladı.

2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası finali, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek 7. ayak yarışlarıyla devam edecek.