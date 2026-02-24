İlginizi Çekebilir

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı

İSTANBUL - Borusan Holding, çevresel, sosyal ve toplumsal meselelere çözüm üreten yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürüttüğü Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemini başlattı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, "Herkesin Faydasına" sloganıyla sürdürülen program kapsamında, "iklim kriziyle mücadele" ve "eşitsizliklerin azaltılması" odak alanlarında yapay zeka veya inovatif çözümler üreten 3 projenin her birine 600 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında güçlendiren Borusan Holding, 2022'de "daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle söz konusu programı hayata geçirdi.

Impact Hub İstanbul işbirliğiyle yürütülen program, her geçen yıl etkisini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya somut katkılar sağlıyor.

Yeni teknoloji trendleri, toplumsal değişimler ve sürdürülebilirlik alanındaki güncel yaklaşımlar doğrultusunda yenilenen program, daha geniş kitlelere ulaşarak derin bir sosyal etki yaratmayı hedefliyor.

Projeler arasından seçilecek girişimler, artırılan hibe desteğinin yanı sıra ihtiyaç analizleri, iş modeli geliştirme eğitimleri, mentörlük, görünürlük, proje tanıtımı ve iletişim yönetimi gibi kapsamlı olanaklara erişecek.

Girişimciler, Borusan ve Impact Hub İstanbul'un iletişim ağlarına dahil olarak projelerini geniş kitlelere ulaştırabilme imkanı da bulacak.

Projesiyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak isteyen girişimciler, 24 Mart'a kadar "surdurulebilirfayda.com" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

- "İlk günkü kadar heyecan duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemine başlarken ilk günkü kadar heyecan duyduklarını belirtti.

Geride bıraktıkları dönemlerde, doğru destekle buluşan fikirlerin nasıl büyük bir faydaya dönüştüğüne bizzat tanıklık ettiklerini vurgulayan Ateş, "İklim krizi ve eşitsizlikler gibi zorlu sorunlar karşısında çözümü başkalarından beklemek yerine elini taşın altına koyan girişimcilerle yol yürümek, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu sene de dünyayı iyileştirme cesareti gösteren proje sahiplerini aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



