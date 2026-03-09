Borusan Ventures'tan Archimetis'e yatırım

İSTANBUL - Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, enerji ve kimya başta olmak üzere endüstriyel tesislerde yapay zeka destekli üretimde akıl yürütme ve karar alma sistemi geliştiren Archimetis'e yatırım yaptı.



Gruptan yapılan açıklamaya göre, Inspired Capital liderliğinde gerçekleşen ve Borusan Ventures'ın da katıldığı yatırım turunda, Archimetis 11,5 milyon dolar yatırım aldı. Söz konusu yatırım turuna Homebrew, MCJ ve Incite Capital de iştirak etti.



Archimetis, rafinerilerde ve ağır sanayi tesislerinde yoğun operasyonel baskı altında çalışan ekiplerin ihtiyaç duydukları karar ve analiz desteğine zamanında ulaşamaması problemine odaklanıyor.

Üretim hatları beklenmedik şekilde durduğunda ekipler sensör verileri, bakım ve arıza kayıtları, PDF dokümanlar, e-postalar ve kurumsal bilgi gibi dağınık kaynaklarla baş etmek zorunda kalıyor. Ekiplerin karşılaştığı asıl zorluğu veriye sahip olmak değil, bu veriyi hızlı ve doğru şekilde anlamlandırabilmek oluşturuyor. Bu parçalı yapı nedeniyle bilgiler, günler süren analizlerle bir araya getiriliyor. Her gün karşılaşılan küçük problemler de eklendiğinde şirketler verimlilik ve optimizasyon fırsatlarını kaçırabiliyor.



Archimetis, milyarlarca veriyi yapay zekanın imkanlarıyla tek bir yapıda işleyerek ve öğrenerek operasyon ekiplerinin daha hızlı, tutarlı ve veri odaklı karar almasını sağlıyor.



- Yapay zeka ile endüstriyel operasyonlar güçleniyor



Archimetis, Google DeepMind'ın AlphaCode yaklaşımındaki ileri yapay zeka gelişmelerini temel alan modern bir operasyonel akıl yürütme mimarisi üzerinde çalışıyor. Güvenli ve özel bir bulut ortamında faaliyet gösteren platform, sensör verileri, bakım kayıtları ve dokümantasyon gibi farklı kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri tek bir yapıda birleştiriyor.



Dil modelleri ve analitik araçları entegre ederek operasyonları sorunlar ve fırsatlar açısından sürekli izleyen sistem, küresel ve şirkete özel başarılı uygulamaları devreye alarak günler süren karmaşık mühendislik analizlerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ortaya çıkan içgörüler, operasyon ekiplerine anlık ve aksiyona dönük şekilde sunuluyor.



Elde edilen ilk sonuçlara göre, 2023 yılında kurulan Archimetis sayesinde günlük 120 bin varil kapasiteli bir rafineride marj iyileştirmeleri, maliyet tasarrufları ve süreç güvenliğindeki artışla yıllık 34 ila 45 milyon dolar aralığında finansal etki yaratıldı.



- "Sektörde ilerlemesine katkı sağlamaktan mutluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, Archimetis'in kurucularından Paul Manwell'in uzun yıllar Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile önemli projelerde çalışmış bir isim olduğunu belirtti.

Manwell'in deneyimiyle Archimetis'in diğer yapay zeka çözümlerinden ayrışacağı ve daha üst seviyede bir ürün olacağı konusunda inançlarının tam olduğunu vurgulayan Narter, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın üretimde sınırlı değer yaratacağı yönünde yanlış bir algı olsa da Borusan Boru'nun Houston tesisindeki testlerimiz bunun tam tersini gösterdi. Çelik sektöründe öncü bir oyuncu olarak, bu yolculuğun içerisinde yer almaktan, üretim tesislerimizi açarak Archimetis'in bu sektörde ilerlemesine katkı sağlamaktan oldukça mutluyuz. Diğer ülkelerdeki üretim tesislerimize de bu çözümün yayılımını sağlayıp yapay zekayı işlerimizin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz."

Archimetis Kurucu Ortağı ve CEO'su Paul Manwell de operasyon ekiplerinin yıllar boyunca, hızla artan operasyonel karmaşıklığı ihtiyaçlara cevap veremeyen araçlarla yönetmek durumunda kaldığını aktardı.

Yapay zekada akıl yürütme alanında yaşanan son atılımların, sorunu her ölçekteki tesis için çözülebilir hale getirdiğini vurgulayan Manwell, "Bugün, operasyon ve mühendislik alanındaki her bir çalışana en deneyimli uzmanların muhakeme ve sezgi yetkinliklerini sunabiliyor, aynı zamanda kurumsal bilgiyi görünür kılarak en iyi uygulamaların her vardiyada tutarlı biçimde uygulanmasını sağlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.