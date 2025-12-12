İlginizi Çekebilir

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:
CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanıyla kutladı
Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı
Teknosa Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret
Futbol: Trendyol 1. Lig
Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret

MERSİN - Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'yi ziyaret etti.

Ziyarette eğitim alanındaki çalışmalar ve Bozyazı ilçesinde yürütülen projeler görüşüldü.

Kaymakam Topsakaloğlu, Özdemirci'ye görevinde başarılar dileyerek eğitimin her kademesinde yapılacak işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti.

Özdemirci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent genelinde eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.



Yurt Dünya 12.12.2025 18:09:51 0
Anahtar Kelimeler: bozyazı kaymakamı topsakaloğlu'ndan il milli eğitim müdürü özdemirci'ye ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

2

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

3

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

4

CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanıyla kutladı

5

Hatay Valiliğinin yeni logosu tanıtıldı

6

Teknosa Mağazacılar Günü'nü çalışanlarıyla kutladı

7

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla buluştu

8

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci'ye ziyaret

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı