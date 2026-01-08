İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu
Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
Bursaspor'un Süper Lig özlemi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topsakaloğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Topsakaloğlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğrafına oy verdi.

Topsakaloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" çalışmalarını oyladı.

- "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 8.01.2026 13:26:37 0
Anahtar Kelimeler: bozyazı kaymakamı tuncay topsakaloğlu aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Osmaniye Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

2

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

3

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

4

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı

5

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor

6

Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu

7

Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

8

Bursaspor'un Süper Lig özlemi

9

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

10

Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı