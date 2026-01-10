Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uzlar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy veren Uzlar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" karesini seçti.

Uzlar, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı karelerine oy verdi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.



