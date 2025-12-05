İlginizi Çekebilir

Bozyazı

Bozyazı'da anaokulu öğrencileri ailelerini resmetti

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Aileni ve Tuvalini Al Gel" etkinliği düzenledi.

Bozyazı İlk Adım Anaokulu öğretmenleri Havva Pancar ve Ayşe Koçluk tarafından "Yeşil Vatan ve Aile Yılı" temaları kapsamında organize edilen etkinlik, Sahil Yaşam Parkı'nda yapıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, aileler, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Çocuklar kendileri için hazırlanan tuvallere ailelerini resmetmeye çalışıp boyama yaptı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



