Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

MERSİN - Bozyazı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen aşçılık kursunu bitiren kursiyerlerce hazırlanan yöresel lezzetler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursların bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Boz da aşçılık kurslarının yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlerce hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere ikram edildi.

