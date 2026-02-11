İlginizi Çekebilir

BSH Türkiye'den kadınlar ve kız çocukları için teknoloji buluşması

İSTANBUL - BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında bilim ve teknoloji atölyeleri düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Kodlayanlar" programının merkezi Makers Lab ile BSH dijital dönüşüm merkezi Future Lab, bu özel gün kapsamında işbirliği yaptı.

Bilim ve teknolojide kadınların daha güçlü ve görünür şekilde yer almasını desteklemeyi amaçlayan programın ilk gününde, BSH kadın çalışanlarına yapay zeka ve yeni yetkinlikler hakkında oturum düzenlendi.

Katılımcılarla günlük iş akışlarına entegre edilebilecek kullanım alanları paylaşılırken, veri güvenliği, etik ilkeler ve kurumsal politika oluşturmanın önemi ele alındı.

Etkinlikte, şirkette kullanılan yapay zeka uygulamaları ve üretken yapay zeka araçlarının, veri analizi, raporlama, içerik üretimi ve operasyonel süreçlerde sağladığı katkılar da aktarıldı.

- Rol model buluşmaları gerçekleştirildi

Programın ikinci gününde ise Çerkezköy Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci ile BSH Çerkezköy yerleşkesinde görev alan kadın çalışanlar bir araya geldi.

Şirketin teknolojilerine yön veren çalışanlar, gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarını anlattı. Rol model buluşmalarının ardından öğrenciler, hedeflerini görselleştirerek "hayal panolarını" oluşturdu.

Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle 2017'den bu yana hayata geçirilen Geleceği Kodlayanlar Programı, BSH Türkiye Çerkezköy Yerleşkesi içinde yer alan Makers Lab'da yaklaşık 9 bin çocuk ve genci dijital okuryazarlık atölyelerinde ağırladı.

Genç kuşaklara kodlama, robotik, 3D tasarım gibi alanlarda bilgi ve deneyim sunan program, bir milyona yakın kişiye ise online platformlardan ulaştı.

Şirketin dijital geleceğini şekillendirmeyi ve çalışanlarının dijital yetkinliklerini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen "Future Lab" dijital dönüşüm merkezi, 2024 yılında kapılarını açmıştı. Merkez, teknolojileri etkin ve verimli şekilde kullanırken, çalışanlara yeni yetkinlikler sağlıyor ve kendi dijital dönüşüm çözümlerini üretiyor.



