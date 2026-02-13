İlginizi Çekebilir

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi
Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı
Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi

Bucak

Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde "Dijital Aile" semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kucaklaşma Zamanı" ile "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum" projeleri kapsamında gerçekleştirilen seminerde, ailenin ve özellikle kadının toplumun temel yapı taşı olduğu vurgulandı.

Seminerde konuşan Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, projelerin çıkış noktasının kadının toplumdaki dönüştürücü gücü olduğunu belirterek, "Bir kadının mutluluğu ve bilinç düzeyi, sadece ailesini değil, doğrudan toplumu da şekillendirir. Güçlü kadın, huzurlu aile, huzurlu aile ise güçlü toplum demektir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kuruca'nın eşi Eda Kuruca da kadının aile içindeki rolüne dikkati çekerek, "Kadın mutluysa aile huzurlu olur, aile huzurluysa toplum güçlü olur." dedi.

Yazar Orhan Toker ise seminerde dijital çağda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların teknoloji kullanımında bilinçli yönlendirilmesi ve dijital bağımlılıkla mücadelede ebeveynlerin sorumluluğu konularında bilgi verdi.

Seminere, Bucak Belediye Başkan Vekili Pınar Kart Erk, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alperen Çatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ve vatandaşlar katıldı.



Yurt Dünya 13.02.2026 16:17:51 0
Anahtar Kelimeler: bucak'ta "dijital aile" semineri düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

2

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

3

Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

4

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

5

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

6

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

7

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

8

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

10

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı