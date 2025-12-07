Bucak'ta emekli resim öğretmeni elektrik trafolarını süslüyor

İlginizi Çekebilir

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni, elektrik trafolarını resim yaparak renklendiriyor.

Emekli resim öğretmeni 70 yaşındaki Burhanettin Kara, Bucak Belediyesi tarafından kendisine talep edilmesi üzerine ilçede bulunan trafolara resimler yaparak estetik bir görünüm kazandırıyor.

Trafolara yaptığı resimlere eski Bucak evleri görüntüsü kazandırmaya çalışan Kara, aynı zamanda mozaik ve portre üzerine de çalışmalarına devam ediyor.

Kara, trafolara resim çizerek ilçesinin görsel kimliğine katkı sağlamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade etti.



