Bucak'ta kabak kemane ustası Halit Önür anıldı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kabak kemane ustası Halit Önür vefatının 6'ncı yıl dönümünde anıldı.

Öğretmen, derlemeci ve besteci Halit Önür'ün vefatının 6. yılında, "Türkülerle Halit Önür" adlı anma programı düzenlendi.

Bucak Belediyesinin destekleri ile Bucak Oğuzhan Toplumsal Kalkınma ve İlerleme Derneği işbirliğinde Bucak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında, Yavuz Özhan Önür yönetiminde "Kuzköy Türk Halk Müziği Korosu" Halit Önür'le özdeşleşmiş eserleri seslendirildi.

Programa, Çeltikçi Kaymakamı Ömer Levent Türk, Burdur Belediyesi Başkan Vekili Atam Gülcü, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Çeltikçi Belediye Başkanı Ramazan Ezin, TRT Sanatçısı Uğur Önür, Halit Önür'ün ailesi ve vatandaşlar katıldı.



