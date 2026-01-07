Bucak'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kamu çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Bucak Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen eğitim, 850 kamu personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Kamu çalışanlarının afetlere hazırlıklı olması ve acil durumlarda hızlı, etkili müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, afet öncesi planlama, sarsıntı ve kriz anında doğru davranış modelleri ile yangınlara güvenli müdahale teknikleri ele alındı. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.



Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli Eğitim Uzmanı Murat Küçük, yaptığı açıklamada, ildeki bütün vatandaşlara ulaşıncaya kadar bu eğitimi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

