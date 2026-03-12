Budget'tan bayram tatili için güvenli araç kiralama önerileri

İSTANBUL - Budget, Ramazan Bayramı tatilinde araç kiralamayı planlayanlar için güvenli ve konforlu yolculuğun ipuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşan bayram tatili öncesinde araç kiralayarak yola çıkmaya hazırlanan tüketiciler için güvenlik ve konfor en önemli öncelikler arasında yer alıyor.

Türkiye'de 20 yıla yakın süredir Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Budget, 35 ilde 58 ofisiyle tatil döneminde araç kiralayacaklara profesyonel destek sunuyor. Çevrim içi ödemelerde yüzde 30 indirim avantajı sağlayan marka, dolandırıcılık risklerine karşı tüketicileri uyarıyor.

"Budget'la her yolculukta yeni bir sen keşfet’" sloganı ile hareket eden markanın online ödemede yüzde 30 indirim avantajı da bulunuyor.

Budget, bayram yoğunluğunda sorunsuz bir deneyim için tüketicilerin öncelikle kurumsal ve güvenilir firmaları tercih etmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Kurumsal bir yapı, olası sorunlarda kaliteli hizmet alma açısından en önemli adımların başında geliyor.

Budget, güvenli kiralama için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları şöyle sıraladı:

"Rezervasyon işlemlerinin firmanın kurumsal web sitesi, kurumsal telefon hattı veya resmi mobil uygulama platformlarından indirilmiş kendi uygulamaları üzerinden yapıldığından emin olunmalıdır. Kurumsal markaları taklit eden gerçek olmayan e-ticaret sayfalarına karşı dikkatli olunmalı ve IBAN yoluyla ücret gönderimi gibi güvenli olmayan yöntemlere asla itibar edilmemelidir. Yoğun tempoda zaman kazanmak adına mobil uygulamalar ve web siteleri üzerinden hızlı işlem yapma seçenekleri değerlendirilmelidir."

Keyifli bir sürüş deneyimi için sadece fiyat odaklı değil, ihtiyaca yönelik seçimlerin yapılması da önem taşıyor. Budget, kiralama yapacaklara şu lojistik detayları da netleştirmeleri konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Kullanım amacına uygun araç ve yakıt tipi seçilmeli; aracın teslim alınacağı ve iade edileceği konumlar zaman yönetimine uygun belirlenmelidir. Kiralama sözleşmesindeki sorumluluk kapsamı ve muafiyet tutarları dikkatle incelenmeli; genişletilmiş koruma ve ek güvence paketleri değerlendirilmelidir. Aracınızın anahtarını alıp gitmeden önce mevcut durumun kayıt altına alınmış olması, kiralama deneyiminin sorunsuz ve şeffaf ilerlemesine katkı sağlar. Ek ücretlerden kaçınmak için kiralama süresine uygun bir planlama yapılmalıdır."

- "Müşterilerimize hızlı ve pratik bir araç kiralama deneyimi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Kiralama ve 2. El İş Birimi Lideri Mert Atılgan, bayram dönemlerinin insanların sevdikleriye bir araya geldikleri ve seyahat hareketliliğinin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Atılgan, Budget olarak müşterilerinin bu dönemi rahat ve güvenli bir şekilde geçirmesi için filolarını ve operasyonlarını bayram yoğunluğuna hazır hale getirdiklerini vurgulayarak, "Geniş araç seçeneklerimiz, yaygın hizmet ağımız ve kullanıcı dostu dijital rezervasyon kanallarımız ile müşterilerimize hızlı ve pratik bir araç kiralama deneyimi sunuyoruz. Budget kullanıcılarına, kiralama sürecine başlarken ihtiyaçlarını; seyahat süresi, yolcu sayısı, kullanım güzergahı ve bütçe gibi kriterleri netleştirmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatil veya çeşitli ihtiyaçlar sebebiyle araç kiralarken bu amacın önüne geçmeyecek, yeni araçlarla konforu artıracak ve güvenliği önceliklendirecek kurumsal yapıların tercih edilmesini öneren Atılgan, şunları kaydetti:

"Araç kiralama sürecinde hasar koruma kapsamı bulunmayan seçeneklerden kaçınmayı, kapsamlı koruma ve ek güvence paketlerinin değerlendirilmesini öneriyoruz. Budget ve Otokoç Otomotiv olarak, müşteri deneyimini odağa alan vizyonumuzla, her zaman olduğu gibi bayramda da herkesin sevdiklerine güvenle kavuşması için tüm süreçlerimizi titizlikle yürütüyor ve mutlu bayramlar diliyoruz."