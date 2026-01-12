İlginizi Çekebilir

Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Valisi Bilgihan, AA

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BURDUR - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgihan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Bilgihan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini tercih etti.

Bilgihan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bilgihan, fotoğrafların duyarlılığının yüksek, aynı zamanda toplumsal hassasiyeti de vurguladığını söyledi.

Oylama sonrasında 2012 yılındaki ödül alan fotoğrafları da inceleyen Bilgihan, "10 yıllardır devam eden savaştan, açlıktan ve kıtlıktan en çok etkilenen kadınların, çocukların fotoğraflarına tanıklık ettik. İnşallah dünya 2026 senesinin barışın olduğu, insanlığın bu çağrıyı duyduğu bir sene olmasını temenni ediyorum. Anadolu Ajansının çalışanlarını, fotoğraflarıyla bizlere ufkunu ve mesajını paylaşan çok değerli foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 12.01.2026 22:23:40 0
Anahtar Kelimeler: burdur valisi bilgihan aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

2

Burdur Valisi Bilgihan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Isparta Valisi Erin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Halkbank 100 kadın girişimciyi "Master Class" eğitiminde buluşturdu

5

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 137 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

6

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

7

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

8

Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

9

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

10

Antalya’da kaybolan 55 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu