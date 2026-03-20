Burdur Valisi Bilgihan, bayramda görev yapan personelleri ziyaret etti

BURDUR - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Ramazan Bayramı'nda görevli personellerle biraraya geldi.

Trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Bilgihan, personelle bayramlaşarak trafik denetimine katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bayram boyunca 87 personelin görev yapacağını söyledi.

2 bin 400'den fazla kolluk kuvvetinin bayramda görevli olduğunu bildiren Bilgihan, bayramın huzur içinde geçmesi için personellerin görev başında olduğunu kaydetti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı da eşlik etti.

