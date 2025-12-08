İlginizi Çekebilir

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı
Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek
QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi
Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor
Doğu Akdeniz'in derinliklerine inen dalgıçlar canlıların renkli dünyasını görüntüledi
SYS Grup Türk savunma sanayisini Baltık bölgesinde temsil edecek
Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türk yazılımcı ve tasarımcılar İstanbul'da ödüllendirildi
Adana'da evinde 2 silah, el bombası ve patlayıcı ele geçirilen zanlı tutuklandı
Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Savaş T. (34) idaresindeki 07 L 9130 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda Ali A. yönetimindeki 15 AEH 778 plakalı minibüs ve Orçun V'nin kullandığı 07 ZD 017 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Savaş T, aynı otomobilde bulunan Erkan T, Hamit T. ile minibüs sürücüsü Ali A. ve minibüste bulunan Ramazan A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş T. ve Erkan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren yaralılardan Hamit T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yurt Dünya 8.12.2025 12:01:55 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Karaçay Ağlıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da "Ulusötesi Etkileşimlerde Uluslararası Arena Diplomasi Zirvesi" başladı

2

Osmaniye'de yangından etkilenen 45 hektarlık alan 7 bin 500 fidanla yeşertilecek

3

QNB Türkiye küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvil ihracını gerçekleştirdi

4

Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor

5

Doğu Akdeniz'in derinliklerine inen dalgıçlar canlıların renkli dünyasını görüntüledi

6

SYS Grup Türk savunma sanayisini Baltık bölgesinde temsil edecek

7

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

8

Türk yazılımcı ve tasarımcılar İstanbul'da ödüllendirildi

9

Adana'da evinde 2 silah, el bombası ve patlayıcı ele geçirilen zanlı tutuklandı

10

Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı