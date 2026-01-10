Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ahmet A. (42) yönetimindeki 32 AY 033 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri mevkisinde Muhammet A.A. (25) idaresindeki 07 CLR 57 plakalı otomobil ve Bedirhan İ.'nin (44) kullandığı 06 COB 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler Ahmet A. ve Muhammet A.A. ile araçlarda bulunan Muhammet E. Y. (18) ve Musa A. (56 hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.