Burdur

Burdur'da 535 firma denetlendi

BURDUR - Burdur'da 535 firma denetlenerek 10 bin 753 ürün kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, tüketici haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere erişiminin desteklenmesi amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu, etiket-kasa fiyat uyumu ile gerekçesiz fiyat artışlarına yönelik kontroller yapılıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında 535 firma denetlenerek, 10 bin 753 ürün kontrol eldildi.

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 50 firmaya, 170 ürün üzerinden toplam 675 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, ramazan ayı boyunca piyasa dengesini olumsuz etkileyen, tüketiciyi yanıltan ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.



