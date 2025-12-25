İlginizi Çekebilir

Burdur'da 91 yaşındaki hayırsever birikimini jandarmaya bağışladı

BURDUR - Burdur'da 91 yaşındaki Mehmet Özcan, birikimi 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde doğan Özcan, 21 yaşına kadar babasıyla çiftçilik yaptı. Askerliğinin ardından havuç ticaretiyle uğraşan Özcan, bir süre sonra kendi işini kurarak ilçede açtığı kırtasiye dükkanını kent merkezine taşıdı.

İşlerinin zamanla büyümesiyle maddi durumu düzelen Özcan, bağış ve hayır işlerine yöneldi. Daha önce köyünde arkadaşlarıyla cami ve anaokulu yaptırılmasına öncülük eden Özcan, son olarak elindeki birikimi yaklaşık 400 bin lira değerindeki 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Mehmet Özcan, gazetecilere, vatandaşları korumak için canını ortaya koyan jandarmayı çok sevdiğini söyledi.

Jandarmanın insanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Özcan, "Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız? Bu şekilde düşündüm ve yardım etmeye karar verdim. Jandarmamıza birikimim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi." dedi.

Bağışın, Vakıf tarafından Burdur genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağı belirtildi.



