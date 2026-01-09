İlginizi Çekebilir

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu
Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor
Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı
Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi
Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı
Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor
Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Burdur

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

BURDUR - Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, İstasyon Öğretmenevi'ndeki toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ve 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı.

Daha sonra 2025 yılı asayiş suçları kapsamında bilgiler veren Bilgihan, yıl içerisinde, toplam 10 bin 917 olay meydana geldiğini ve olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına değinen Bilgihan, geçen yıl uyuşturucu ticareti suçundan 96, kullanmak ve diğer suçlardan 380 olmak üzere toplam 476 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 99 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 kilo 137 gram skunk, 2 kilo 120 gram esrar, 2 kilo 93 gram bonzai, 515 gram metamfetamin, 73 gram eroin, 19 gram kokain 989 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy, 114 kök hint keneviri ele geçirildiğini belirten Bilgihan, "Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız." dedi.

Vali Bilgihan, terörle mücadele kapsamında geçen yıl, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 2, FETÖ terör örgütüne yönelik 47, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ve EL-KAİDE 1 olmak üzere toplam 60 operasyon gerçekleştirildiğini, 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.




Yurt Dünya 9.01.2026 16:10:44 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

2

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç gazetecilerle buluştu

3

Gülnar'da doğal gaz çalışmaları sürüyor

4

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

5

Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

6

Gülnar'da pazar esnafına yaka kartı ve önlük dağıtıldı

7

Silifke'de Uygulamalı Eğitim Çalıştayı düzenlendi

8

Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı

9

Geçici kontrol sağlan zayıflama iğneleri sonrası kilo artışı yeniden görülebiliyor

10

Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi