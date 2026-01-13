İlginizi Çekebilir

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor
Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'de dolu etkili oldu
Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Burdur

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

BURDUR - Burdur'da bir evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Karakent köyünde Sait Soysal'a (82) ait müstakil evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler, bitişikte bulunan ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Soysal (80), dumandan etkilendi. Soysal'a sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.



Yurt Dünya 13.01.2026 20:35:46 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

2

E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

3

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

4

Mersin'de dolu etkili oldu

5

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

6

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

7

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

8

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

9

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Alanya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü