Burdur

Burdur'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı

BURDUR - Burdur'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen işletmelere toplam 3 milyon 222 bin 988 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde Burdur Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat artışı ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda, zincir marketler, lokanta, kafe, pastane, fırın, kasap, şarküteri, giyim gibi sektörlerde ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin etiket ve fiyatları denetleniyor.

Vatandaşların mağduriyetini önlemek, piyasalardaki adil rekabet ortamını korumak, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla toplam 70 iş yerinde 577 üründe fiyat etiketi kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk yapan işletmelere toplam 3 milyon 222 bin 988 lira idari ceza uygulandı.



