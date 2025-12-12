Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

BURDUR - Burdur'da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bilgihan, Valilik binasında gerçekleşen toplantıda ilk olarak, 27 Aralık 1936 yılında vefat eden Kurucu Gazi Mecliste, Burdur Mebusu olarak ili temsil eden, İstiklal Marşı yazarı ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Daha sonra ildeki asayiş hakkında bilgi veren Bilgihan, 2025 yılı içerisinde kişilere karşı 4 bin 313, malvarlığına karşı 970, millete ve devlete karşı 99, topluma karşı 800 ve takibi gerektiren 3 bin 868 olmak üzere toplam 10 bin 50 olay meydana geldiğini söyledi.

Bilgihan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 2025 yılı içerisinde uyuşturucu ticareti suçundan 94, kullanmak ve diğer suçlardan 349 olmak üzere toplam 443 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 97 zanlının tutuklandığını bildirdi.



Gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 kilo 134 gram skunk, 2 kilo 88 gram esrar, 2 kilo 69 gram bonzai, 460 gram metamfetamin, 46 gram eroin, 875 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy, 113 kök hint keneviri ele geçirildiğinin kaydeden Bilgihan, operasyonların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Bilgihan, "Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 2, FETÖ terör örgütüne yönelik 44, DEAŞ terör örgütüne yönelik 8 ve EL-KAİDE terör örgürüne de 1 olmak üzere toplam 55 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütleriyle mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da aralıksız şekilde sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.



