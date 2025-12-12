Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

İlginizi Çekebilir

BURDUR - Burdur'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için Halk Plajı'nda tören gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, 28 tane aracı İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin katkısıyla alındığının bilgisini verdi.

Diğer 28 aracın İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyleyen Bilgihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Emniyet Müdürlüğüne 36 araç tahsis edildiğini bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı ise, araçların, olaylara daha hızlı müdahale etme, vatandaşların daha kaliteli ve etkin hizmet sunma imkanı sağlayacağını, çocukların güvenle okula gitmesinde, köylerde, yayla ve meralarda asayiş ve güvenliğin sağlanmasında kullanılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından katkıda bulunan hayırseverlere plaket verildi ve dua edildi.

Tören, yeni araçların geçişiyle son buldu.



