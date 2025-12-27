İlginizi Çekebilir

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı
Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti
Vanspor-Hatayspor maçının ardından
Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

Burdur

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

BURDUR - Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi vali yardımcısı Mustafa Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sergide yer alan eserleri inceleyen Vali Yardımcısı Kutlu, programın devamında satranç ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek, Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safahat kitabını hediye etti.



Yurt Dünya 27.12.2025 19:56:30 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da mehmet akif ersoy temalı resim sergisi açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

2

GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

3

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı

5

Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da tarihi Meclis binasını ziyaret etti

8

Vanspor-Hatayspor maçının ardından

9

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

10

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı