Burdur'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

BURDUR - Burdur'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yarıköy ve Hacılar köyleri arasındaki sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yaptığı açıklamada, her yıl özellikle mart ve nisan aylarında sazlıkta çıkan yangınların doğanın ekolojik dengesine zarar verdiğini belirtti.

Sazlıkta, özellikle yabani hayvanların ve kuşların barındığını, yuvalarının bulunduğunu ifade eden Ballak, "Zeminin bataklık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekilmektedir. Bazı bilinçsiz vatandaşlar tarafından sazlıklar yakılıp, yerine çıkan taze sürgünlerin hayvanlarına yem olarak verme düşüncesinin önüne geçilememektedir." diye konuştu.