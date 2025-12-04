Burdur'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı "İstilacı Türler" sergisi açıldı

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencilerinden atıklardan oluşturulan "İstilacı Türler" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İnnal öncülüğünde evsel atıklarınca tasarlandığı ve üzerlerine istilacı türlerin resmedildiği yaklaşık 40 eser, fakülte binasında sergilendi.

Sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerden hem atık materyallerin kullanım süreci hem de çizimleri yapılan istilacı türlerin özellikleri hakkında bilgi aldı.



Prof. Dr. Deniz İnnal, uzun yıllardır istilacı türlerin ekolojik, ekonomik ve hatta insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırdığını belirtti.

Öğrencilerin bu konuda yeterince farkındalığa sahip olmadığını görünce bu projeye karar verdiğini anlatan İnnal, "Çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Hem öğrencilerimi bilinçlendirmek hem de toplumsal farkındalık oluşturmak istedim. Topladığımız evsel atıkların üzerine istilacı türleri resmederek bu sergiyi hazırladık. Böylece çevre kirliliğine ve istilacı türlerin etkilerine dikkat çekmeyi amaçladık." ifadesini kullandı.



