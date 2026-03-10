Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya, 43 üniversiteden yaklaşık 290 sporcu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite olarak spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dalgar, üniversitenin sporun ve sporcunun buluştuğu önemli bir merkez olmayı hedeflediğini belirterek, farklı üniversitelerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Dalgar'ın yaptığı ilk hamle ile şampiyona başladı.

