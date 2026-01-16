Burdur'da Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

BURDUR - Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 92 üniversiteden yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, MAKÜ Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyona ev sahipliği yaptığı için üniversiteye teşekkür etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise üniversitesinin spor organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da konuşmasında sporun gençler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Sporun, gençleri teknoloji bağımlılığından uzak tutan, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan güçlü bir unsur olduğunu vurgulayan Dalgar, üniversite olarak sporun yaygınlaşması için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Şampiyona, 18 Ocak Pazar günü sona erecek.

