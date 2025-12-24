Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı

BURDUR - Burdur'da bir köyde yaralı halde bulunan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 yaşındaki vaşağın bir köyde kümese girdiği sırada köpek saldırısına uğradığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından MAKÜ Hayvan Hastanesi kliniğine getirilen vaşak, burada Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çınar ve ekibi tarafından tedavi edildi.



Tedavi sürecine uyum sağladığı belirtilen vaşak, yaklaşık 45 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

